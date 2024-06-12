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Девятиклассники в Подмосковье отказались от выпускного ради бойцов СВО

По словам мамы одного из школьников, среди выпускников есть те, чьи отцы сейчас находятся в зоне спецоперации.
Елизавета Кондрикова 2024-06-12 16:39:00
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Восемь девятиклассников в Подмосковье решили вместо выпускного потратить сэкономленные деньги на покупку дрона для бойцов в зоне спецоперации. Об этом RT рассказала мама одного из учеников.

«Тогда мы предложили: раз уж не можем договориться, то давайте сэкономленные средства потратим на доброту, на помощь СВО. Возможно, они спасут чью-то жизнь», - сказала она.

По ее словам, отцы некоторых школьников коломенской школы сейчас находятся в зоне СВО.

В итоге удалось собрать порядка 45 тысяч рублей, которые пошли на покупку БПЛА Mavic 3. Военные заявили, что «взрослый и мужественный» поступок детей тронул их до глубины души, и поблагодарили ребят за помощь.

#выпускной #Подмосковье #бпла #помощь #Школьники #зона СВО
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