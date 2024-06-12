МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Евросоюз предложил ввести санкции против «Совкомфлота»

Кроме того, чиновники ЕС намерены ввести ограничения в отношении судов, перевозящих товары и технологии, используемые в сфере обороны и безопасности РФ.
Ян Брацкий 2024-06-12 01:50:30
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Власти Евросоюза выступили с инициативой ввести санкции против крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот», суда которой перевозят нефть. Об очередной антироссийской инициативе официального Брюсселя пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, еврочиновники намерены ввести рестрикции в отношении 13 судов, перевозящих товары и технологии в интересах обороны и безопасности России.

В феврале США уже ввели блокирующие санкции в отношении 14 нефтяных танкеров России. Компанию внесли в список организаций и частных лиц, которые «представляют угрозу» национальной безопасности США, внешней и экономической политике страны.

Попадание в этот список означает автоматический запрет для американцев и компаний из Соединенных Штатов вести любой бизнес с его фигурантами.

#сша #нефть #евросоюз #санкции #танкер #Совкомфлот
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 