Евросоюз предложил ввести санкции против «Совкомфлота»

Власти Евросоюза выступили с инициативой ввести санкции против крупнейшей российской судоходной компании «Совкомфлот», суда которой перевозят нефть. Об очередной антироссийской инициативе официального Брюсселя пишет агентство Bloomberg.

Кроме того, еврочиновники намерены ввести рестрикции в отношении 13 судов, перевозящих товары и технологии в интересах обороны и безопасности России.

В феврале США уже ввели блокирующие санкции в отношении 14 нефтяных танкеров России. Компанию внесли в список организаций и частных лиц, которые «представляют угрозу» национальной безопасности США, внешней и экономической политике страны.

Попадание в этот список означает автоматический запрет для американцев и компаний из Соединенных Штатов вести любой бизнес с его фигурантами.