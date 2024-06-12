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Российские военные «Искандером» уничтожили дивизион ЗРК С-300

Вражеская зенитная ракетная система находилась возле села Полывяное в Полтавской области.
2024-06-12 14:26:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки, две РЛС и кабину боевого управления зенитной ракетной системы С-300. Удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».

Отмечается, что ЗРК находилась возле села Полывяное в Полтавской области. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Уничтожение было подтверждено средствами объективного контроля. Кроме того, была зафиксирована вторичная детонация.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #с-300 #ЗРК #РЛС #МО РФ
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