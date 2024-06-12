Российские военные «Искандером» уничтожили дивизион ЗРК С-300

Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки, две РЛС и кабину боевого управления зенитной ракетной системы С-300. Удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».
Отмечается, что ЗРК находилась возле села Полывяное в Полтавской области. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Уничтожение было подтверждено средствами объективного контроля. Кроме того, была зафиксирована вторичная детонация.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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