Российские военные «Искандером» уничтожили дивизион ЗРК С-300

Российские военные уничтожили две украинские пусковые установки, две РЛС и кабину боевого управления зенитной ракетной системы С-300. Удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М».

Отмечается, что ЗРК находилась возле села Полывяное в Полтавской области. Об этом заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Уничтожение было подтверждено средствами объективного контроля. Кроме того, была зафиксирована вторичная детонация.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.