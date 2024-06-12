ВС РФ нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ и базе с наемниками

Российская армия нанесла утром в среду 12 июня групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ. Об этом сообщило министерство обороны России.

Кроме того, атакованы пункт временной дислокации иностранных наемников и места подготовки к применению безэкипажных катеров, склады боеприпасов и взрывчатых веществ.

ВС РФ поразили все назначенные объекты, говорится в сообщении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.