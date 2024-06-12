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Uniper расторгла долгосрочные контракты на поставку российского газа

Арбитражный суд присудил немецкой компании более 13 млрд евро в качестве компенсации за не поставленные объемы газа.
Владимир Рубанов 2024-06-12 13:36:45
© Фото: Peter Kneffel dpa, Global Look Press

Немецкая энергетическая компания Uniper объявила, что расторгает долгосрочные контракты с госкомпанией «Газпром экспорт» на поставку газа из России. Об этом передает радио Sputnik со ссылкой на сообщение Uniper.

С июня 2022 года по этим контрактам поставлялись ограниченные объемы газа, а с конца августа 2022 года топливо не поставлялось совсем, говорится в сообщении. Но договоры между двумя компаниями все еще имели юридическую силу, а некоторые из них продолжали бы действовать до середины 2030-х годов.

Решение Uniper стало возможным после того, как арбитражный суд предоставил немецкой компании право на расторжение контрактов и присудил ей более 13 млрд евро в качестве компенсации за объемы газа, не поставленные «Газпром экспортом» с середины 2022 года, сообщили в компании.

Судебное решение вынес трибунал, расположенный в Стокгольме, в соответствии со швейцарским законодательством. Решение арбитража является юридически обязательным и окончательным, говорится в сообщении.

#в стране и мире #Германия #ФРГ #газпром #поставки газа #природный газ #uniper #долгосрочные контракты
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