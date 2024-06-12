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Путин подписал указ о новых управлениях в администрации президента

Согласно документу, в администрации президента появилось управление по вопросам госполитики в сфере ОПК.
Сергей Лебедев 2024-06-12 10:51:34
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Владимир Путин образовал в составе администрации президента России управление по вопросам государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса. Его возглавит действующий заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Кроме того, глава государства сформировал еще несколько управлений. Соответствующий указ он подписал сегодня, 12 июня.

Согласно документу, в администрации появились управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики, а также по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ. Их возглавят Александр Харичев, Сергей Вахруков и Владимир Симоненко соответственно.

Также Владимир Путин своим указом исключил из состава администрации президента должность спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

#Владимир Путин #президент РФ #указ #администрация президента #Управление
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