Путин подписал указ о новых управлениях в администрации президента

Владимир Путин образовал в составе администрации президента России управление по вопросам государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса. Его возглавит действующий заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Кроме того, глава государства сформировал еще несколько управлений. Соответствующий указ он подписал сегодня, 12 июня.

Согласно документу, в администрации появились управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по вопросам национальной морской политики, а также по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ. Их возглавят Александр Харичев, Сергей Вахруков и Владимир Симоненко соответственно.

Также Владимир Путин своим указом исключил из состава администрации президента должность спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.