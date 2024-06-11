Следователи прибыли на место падения троих рабочих на ВДНХ

Сегодня рано утром в Москве на ВДНХ с восьмиметровых строительных лесов упали трое рабочих, занимавшихся монтажом сценических конструкций. Об этом пишет «360». Отмечается, что происшествие случилось возле фонтана «Дружба народов».

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности. На место оперативно прибыла бригада скорой помощи.

Также на ВДНХ работают следователи, сообщает корреспондент «Звезды» Елизавета Пронина. Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.