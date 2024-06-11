МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34

По предварительным данным, причиной происшествия могла стать техническая неисправность.
Сергей Лебедев 2024-06-11 08:19:54
© Фото: Валентин Капустин, РИА Новости

Сегодня в горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве обороны Российской Федерации. Происшествие случилось при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет», - подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что экипаж погиб. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать техническая неисправность.

На место крушения направлена комиссия ВКС РФ, отметили в МО РФ.

#Самолет #су-34 #крушение #МО РФ #Северная Осетия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 