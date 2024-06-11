В Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34

Сегодня в горах Северной Осетии потерпел крушение самолет Су-34 Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве обороны Российской Федерации. Происшествие случилось при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет», - подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что экипаж погиб. По предварительным данным, причиной трагедии могла стать техническая неисправность.

На место крушения направлена комиссия ВКС РФ, отметили в МО РФ.