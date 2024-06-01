Церемония разводов караулов Президентского полка состоялась в Кремле

На Соборной площади Кремля сегодня состоялась первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка. В полдень «кремлевцы» впервые представили публике «лабиринт», «ручей» и «часы». Так называются элементы сложных перестроений, которые кавалерийский эскорт и рота специального караула Президентского полка отрабатывали несколько месяцев.

«Подготовка длилась более 4 месяцев, тренировки проводились ежедневно, по несколько часов в день - тренировка с карабином, индивидуальная строевая подготовка, растяжка, в целом физическая подготовка», - рассказал командир отделения второго взвода роты специального караула Антон Аксиновский.

По его словам, сначала ощущалось волнение, но, когда уже ловишь кураж начинаешь работать с карабином, слышать оркестр, видишь публику Спасскую башню, хорошую погоду, то внешние раздражители пропадают.

Это яркое и зрелищное мероприятие включает в себя красивые элементы воинских ритуалов - демонстрацию строевых приемов с оружием, «конную карусель» и строевой шаг кремлевцев, уже ставший их визитной карточкой. Важную роль при выполнении всех элементов играют слаженность и четкость.

Церемония проводится в Кремле уже много лет подряд, а отменялась только в период пандемии коронавируса.