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Канадский «убийца-свинопас» Пиктон умер после нападения в тюрьме

Пиктона осудили за убийство 26 женщин. Он рассказывал, что скармливал их тела свиньям на своей ферме.
Владимир Рубанов 2024-06-01 14:32:25
© Фото: Michelle Shephard ZUMAPRESS.com, Global Look Press

В Канаде умер в тюремной больнице серийный убийца Роберт Пиктон. Ему было 74 года, сообщает AP. Незадолго до этого его ранили при нападении. 51-летний подозреваемый задержан.

Пиктон был осужден за убийство 26 женщин. Он приводил своих жертв на свиноферму недалеко от Ванкувера в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Трупы убитых маньяк скармливал свиньям.

Роберт «Вилли» Пиктон был одним из самых известных серийных убийц Канады. Его приговорили к пожизненному заключению в 2007 году.

Полиция начала обыск фермы Пиктона в ходе многолетнего расследования исчезновений десятков женщин с самых захудалых улиц Ванкувера, секс-работниц и потребителей наркотиков.

На ферме нашли останки или ДНК 33 женщин. Однажды Пиктон похвастался полицейскому под прикрытием, что убил в общей сложности 49 женщин.

На суде свидетель обвинения Эндрю Беллвуд со слов маньяка рассказал, что Пиктон душил своих жертв и скармливал их останки своим свиньям. Чиновники здравоохранения предупреждали соседей, которые могли покупать свинину на ферме Пиктона, что мясо могло содержать человеческие останки.

#смерть #Канада #тюрьма #нападение #серийный убийца #Роберт Пиктон
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