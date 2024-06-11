CBS: США направили ВМС для слежки за визитом ВМФ России на Кубе

Американские корабли отправлены для слежки за группой кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, которая направляется в порт Гаваны. Об этом сообщил телеканал CBS News.

«Два эсминца и два корабля, буксирующие гидроакустическое оборудование, следят за подводной лодкой. За тремя российскими кораблями следят еще один эсминец и катер береговой охраны США», - говорится в публикации.

Три российских корабля и атомная подводная лодка прибудут в Гавану 12 июня для проведения военных учений в Карибском бассейне.

Сообщается, что США не видят в этом событии угрозу ни для американской национальной безопасности в регионе, ни в Карибском регионе, однако за российскими судами в кубинском порту понаблюдают.

Ни один из кораблей не будет нести никакого ядерного оружия - и их присутствие «не представляет угрозы для региона», ранее заявили в Министерстве иностранных дел Кубы. Также сообщалось, что в кубинский порт направляются фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», флотский нефтяной танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».