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ФСБ: на Камчатке задержан подозреваемый в сотрудничестве с СБУ

По данным спецслужбы, мужчина хотел передавать сведения о местах дислокации российских воинских частей.
Ирина Егорова 2024-06-11 03:07:58
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на Камчатке мужчину, который подозревается в сотрудничестве на Службу безопасности Украины (СБУ). По информации силовиков, местный житель с начала спецоперации установил конфиденциальные контакты с СБУ и передавал данные о местах дислокации воинских частей.

«Подозреваемый в совершении преступления отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции», - дополнили в пресс-службе ФСБ.

Возбуждено уголовное дело (статья 275.1 УК РФ). Фигурант арестован и заключен под стражу. Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовной ответственности фигурант может избежать, если добровольно и своевременно сообщит властям о контактах с представителем иностранного государства.

#ФСБ #Камчатка #СБУ #Уголовное дело #Сотрудничество #сведения
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