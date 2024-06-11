ФСБ: на Камчатке задержан подозреваемый в сотрудничестве с СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на Камчатке мужчину, который подозревается в сотрудничестве на Службу безопасности Украины (СБУ). По информации силовиков, местный житель с начала спецоперации установил конфиденциальные контакты с СБУ и передавал данные о местах дислокации воинских частей.

«Подозреваемый в совершении преступления отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции», - дополнили в пресс-службе ФСБ.

Возбуждено уголовное дело (статья 275.1 УК РФ). Фигурант арестован и заключен под стражу. Статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Уголовной ответственности фигурант может избежать, если добровольно и своевременно сообщит властям о контактах с представителем иностранного государства.