Экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем России

Космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России.

«От всего сердца поздравляем вас с Днем России - самым важным праздником нашего государства. Это праздник тех, кто любит свою страну и испытывает гордость за нее. Тех, кто любит великую историю России», - сказал Олег Кононенко.

По мнению его коллеги, Николая Чуба, любовь к Родине это то, что объединяет всех россиян. В том числе и тех, кто находится от нее далеко - в космическом пространстве.

«Мы счастливы представлять нашу страну в космосе и работать на благо России. Любовь к своей стране должна быть деятельной и от каждого из нас зависит, будет ли наша Россия успешной, удобной для жизни и процветающей», - добавил Чуб.

Россия - общий дом для представителей самых различных национальностей, проживающих в ней, отметил Александр Гребенкин и призвал ценить и уважать свою страну.

«Из космоса отлично видно, как огромна и прекрасна наша Родина, которую населяют люди самых разных национальностей. Нам выпала честь родиться и жить в самой прекрасной стране на Земле. Будем помнить это и ценить», - призвал Гребенкин.

В Москве с 10 по 16 июня пройдет один из самых масштабных джазовых фестивалей мира. На протяжении недели, включая праздничный день, в столице выступят более тысячи музыкантов-виртуозов со всего мира. По традиции, организаторы фестиваля представят легенд джаза и артистов других жанров, которые исполнят специальные джазовые программы.