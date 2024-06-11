Дума запретила приватизировать имущество религиозного назначения

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который запрещает приватизировать имущество религиозного назначения.

Речь идет об имуществе, которое находится в государственной и муниципальной собственности.

Разработчики законопроекта указали, что сейчас законы фактически допускают продажу государством или органом местного самоуправления религиозного имущества частному собственнику. А частный владелец может использовать имущество не по назначению.

Новый документ предлагает также объявить ничтожными все сделки с госимуществом, которые были заключены после 30 ноября 2010 года.