В Петербурге с 1 сентября отменят плату за государственные детсады

В Санкт-Петербурге с 1 сентября полностью отменят плату за детский сад для всех детей, сообщил губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что такое решение принято впервые в России.

Изменения внесут в Социальный кодекс Санкт‑Петербурга. Новая мера социальной поддержки коснется почти 267 тысяч детей, которые посещают государственные садики города, независимо от места регистрации. Сейчас это 1 136 садов.

Плату отменят также для детей, которые ходят в садики Петербурга из соседних районов Ленинградской области - Кудрово, Мурино и других. На отмену платы из городского бюджета выделят 2,8 млрд рублей.

Сейчас родители платят в дошкольных учреждениях разные суммы, в зависимости от группы, в которую ходит ребенок, и его возраста. Кроме того, размер платы зависит от количества детей в семье и достатка родителей.