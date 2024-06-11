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Мошенники под видом брокеров обманули участника СВО на 3 млн рублей

После обращения бойца в полицию было возбуждено уголовное дело, однако его приостановили из-за отсутствия точно установленного обвиняемого лица, оперативно-разыскные мероприятия будут продолжены.
Елизавета Кондрикова 2024-06-11 17:31:26
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Военнослужащего-участника СВО с позывным Чаплин обманули на три миллиона рублей, предложив заработать в Интернете торговлей на бирже, после вскрытия обмана аферисты пообещали, что переведут украденные деньги на помощь ВСУ. С обманутым военнослужащим побеседовал RT.

Изначально Чаплин познакомился в 2022 году в соцсети с девушкой, которая рассказала о способе заработка в Интернете с помощью трейдинга и предложила вложить сбережения бойца, которые он заработал за время нахождения на передовой.

«Она сказала, что деньги должны работать, а не просто на счету пылиться. Добавила, что на первых порах мне помогут во всем разобраться. Дадут личного аналитика и брокера, которые будут советовать активы к покупке и помогать инвестировать», - рассказал Чаплин.

Он добавил, что все выглядело правдоподобно и грамотно, никакого подвоха он не замечал до момента, пока не попытался вывести заработанные на бирже $15 тыс. Тогда мошенники попросили его внести дополнительные суммы денег, в итоге переведенная бойцом сумма достигла более 3 млн рублей.

Тогда Чаплин обратился в банк, но после этого ему стали поступать сообщения с угрозами и оскорблениями, предложениями сотрудничать с ВСУ, а аферисты пообещали направить все украденные деньги на помощь ВСУ.

В итоге в октябре 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», однако дело приостановили, так как не удалось установить лицо обвиняемого. В настоящее время ведутся разыскные мероприятия.  

В публикации отмечается, что в данном случае банк не обязан возвращать украденную сумму.

#ВСУ #деньги #Мошенники #Уголовное дело #Кража
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