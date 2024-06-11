Опубликованы кадры падения люльки с рабочими в Уфе

Строительная платформа с рабочими рухнула с высоты седьмого этажа на стройке в Уфе. По данным МЧС Башкирии, два человека погибли, еще двое были ранены. По данным корреспондента «Звезды», позже скончался третий из пострадавших.

По предварительным данным, люлька сорвалась из-за слетевшего крепления. Это произошло на строящемся объекте по улице Менделеева.

На месте работают оперативные службы. Пострадавших на скорой со стройки увезли в больницу.

По предварительным данным, в подъемнике находились четыре человека. Двое мужчин погибли на месте, еще двое попали в больницу. Один из госпитализированных потом умер, сообщили в следственном управлении СК России по Республике Башкортостан. Следователи работают на месте происшествия.