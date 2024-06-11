ВС РФ освободили населенные пункты Артемовка и Тимковка

Минобороны России заявило об освобождении Артемовки и Тимковки в зоне спецоперации.

Населенные пункты были взяты под контроль благодаря действиям подразделений группировки войск «Запад», уточняет ведомство. Артемовка находится на территории Луганской Народной Республики, а Тимковка - в Харьковской области.

Также в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции говорится, что ВС РФ нанесли поражение формированиям трех украинских бригад в районах Купянска и Невского.

Суточные потери противника в данном районе превысили 560 человек. Помимо живой силы, ВСУ лишились нескольких единиц техники, включая польскую САУ Krab, американскую гаубицу М777, два орудия Д-30 и две станции РЭБ. Кроме того, благодаря действиям российских военных взлетели на воздух два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.