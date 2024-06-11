Рябков допустил изменения в ядерной доктрине из-за действий США

Действия стран Запада ставят перед Москвой вопрос о соответствии текущим потребностям базовых документов в сфере ядерного сдерживания. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях совещания министров иностранных дел БРИКС, передает ТАСС.

Рябков заявил, что международная обстановка продолжает осложняться. Растет число вызовов в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО.

Замминистра иностранных дел добавил, что практика не предусматривает предварительного освещения того, какого рода изменения могут быть внесены.

Владимир Путин на ПМЭФ допустил изменения в ядерной доктрине России. По его словам, это живой инструмент, который зависит от ситуации в мире.