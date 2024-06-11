МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Рябков допустил изменения в ядерной доктрине из-за действий США

По словам замглавы МИД РФ, международная обстановка продолжает осложняться, а число вызовов растет.
Владимир Рубанов 2024-06-11 12:41:18
© Фото: МИД России

Действия стран Запада ставят перед Москвой вопрос о соответствии текущим потребностям базовых документов в сфере ядерного сдерживания. Об этом сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях совещания министров иностранных дел БРИКС, передает ТАСС.

Рябков заявил, что международная обстановка продолжает осложняться. Растет число вызовов в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО.

Замминистра иностранных дел добавил, что практика не предусматривает предварительного освещения того, какого рода изменения могут быть внесены.

Владимир Путин на ПМЭФ допустил изменения в ядерной доктрине России. По его словам, это живой инструмент, который зависит от ситуации в мире.

#НАТО #сша #Ядерное сдерживание #Сергей Рябков #МИД России #ядерная доктрина #брикс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 