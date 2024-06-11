Подполковник Куканов рассказал о выпуске систем сброса гранат с дрона

В Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО) наладили выпуск специальных устройств для сброса боеприпасов с БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Системы разрабатываются с учетом пожеланий операторов дронов, находящихся на передовой в зоне спецоперации. Ведется выпуск устройств для сброса снаряда ПГ-7В, боеприпасов ВОГ-17 и ручных гранат. Также курсанты и преподаватели разрабатывают установки, которые могут поражать беспилотники одиночным выстрелом, дробью и сетью.

«В рамках подготовки курсантов военно-научного общества организована работа по мелкосерийной сборке, проектированию, разработке различных систем сброса малогабаритных БПЛА, противодействия беспилотникам противника, а также различных устройств дистанционного подрыва», - отметил научный руководитель, доцент кафедры средств ближнего боя подполковник Сергей Куканов.

Разработчики моделируют системы на компьютере, с помощью 3D-принтера печатают необходимые детали. Ведется пайка системных плат. По итогам сборки устройства тестируют на полигоне, исправность систем проверяют с применением боевых снарядов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.