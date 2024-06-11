Расчет Д-30 превратил в груду обломков орудие ВСУ под Авдеевкой

Расчет буксируемого орудия Д-30 уничтожил артиллерийское орудие ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении. Кадрами боевой работы артиллеристов группировки войск «Центр» поделилось Минобороны России.

На записи видно, что расчет тщательно замаскировал орудие, спрятав между деревьями под навесом и маскировочной сетью. Показан процесс заряжания орудия. Заряжающий поочередно укладывает на лоток снаряд и гильзу с зарядом.

Стреляющий резким движением руки приводит в действие спусковой механизм, в результате производится выстрел. Во время стрельбы ствол откатывается назад и возвращается на свое место, а гильза вылетает из каморы и падает на землю.

Помогают артиллеристам беспилотники, которые передают координаты, после чего по противнику наносится удар. Также камера БПЛА фиксирует результаты попадания. Корректировка точности огня выполняется в режиме реального времени, позволяя наносить точные удары с минимальным количеством выстрелов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.