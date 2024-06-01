Один человек погиб в ДТП с главой Минздрава Камчатки

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в крупную дорожную аварию, сообщило правительство региона. Его доставили в Камчатскую краевую больницу в тяжелом состоянии. У него переломы ребер и костей таза.

Один человек в результате аварии погиб, сообщила Госавтоинспекция Камчатки. Еще пятеро пострадали. По предварительным данным, авария произошла из-за выезда автомобиля на встречную полосу.

Около 14 часов по местному времени на участке автодороги Начикинский совхоз - Усть Большерецк- поселок Октябрьский лоб в лоб столкнулись микроавтобус и автомобиль «УАЗ Патриот». Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в случившемся.

Кроме Гашкова, незначительно пострадали водитель служебной машины, в котором находился министр, а также заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения краевого Минздрава Денис Федотов.

Чиновники находились в рабочей командировке в Усть-Большерецком муниципальном районе. Там они занимались вопросами, связанными с лекарственным обеспечением местных жителей, а также для организации установки быстровозводимой модульной конструкции врачебной амбулатории в поселке Октябрьский, говорится в сообщении.