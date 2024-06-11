Пленный рассказал, как раненым пролежал в яме и очнулся в тылу ВС РФ

Военнослужащий 415-го стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко рассказал, как после ранения пролежал в одной из ям, потерял сознание, а очнулся уже в российском тылу в Харьковской области. Видеозапись с рассказом пленного публикует Министерство обороны РФ.

Доценко был мобилизован и направлен в 415-й батальон. Во второй половине 2023 года его батальон был придан 125-й бригаде. По словам пленного, бригада должна была удерживать участок обороны между приграничными селами Красное - Глубокое - Стрелечье. При наступлении ВС РФ ВСУшники должны были отойти на вторую линию обороны и перегруппироваться, чего не случилось. Никто не подъехал на помощь.

«Говорят, к вечеру, по-моему, "залетели" две БМП Bradley с пулеметами. По-моему, был "Кракен"*. Вытянули своих. Тех, кто был, другие - пограничники с нами еще были, - никого, ничего. Забрали своих и откатились», - рассказал пленный.

Доценко пожаловался на скудное снабжение, отсутствие тяжелой техники и нехватку вооружения. Было только стрелковое оружие, ручные гранаты и пехотные гранатометы.

На позиции Кирилл получил ранение и через какое-то время потерял сознание. Около пяти дней пролежал в глубокой яме, в которую ранее украинцы сбрасывали мусор. Когда выбрался из ямы, стал искать воду, потому что мучила жажда, и его встретили военнослужащие группировки войск «Север». Доценко оценил условия пребывания в российском плену, где кормят, поят, есть баня. Относятся достойно, по-человечески, не унижают и не применяют физическую силу.

* «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.