На севере Москвы загорелось здание автосалона

В понедельник около половины шестого утра произошел крупный пожар на севере Москвы. На улице Башиловской загорелся автосалон. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В МЧС России сообщили, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.

«Для тушения пожара задействовано 93 человека личного состава и 27 единиц техники», - уточнили в ведомстве.

Причина возгорания на данный момент неизвестна. Тушение пожара продолжается.