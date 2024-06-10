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На севере Москвы загорелось здание автосалона

Площадь пожара достигла 200 квадратных метров.
Сергей Лебедев 2024-06-10 08:56:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В понедельник около половины шестого утра произошел крупный пожар на севере Москвы. На улице Башиловской загорелся автосалон. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

В МЧС России сообщили, что площадь пожара составила 200 квадратных метров. В результате происшествия, по предварительным данным, никто не пострадал.

«Для тушения пожара задействовано 93 человека личного состава и 27 единиц техники», - уточнили в ведомстве.

Причина возгорания на данный момент неизвестна. Тушение пожара продолжается.

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