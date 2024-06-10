Эксперт Роскачества пояснил, как можно снизить стоимость полиса ОСАГО

Чтобы сэкономить на стоимости полиса ОСАГО, необходимо сравнивать цену в разных страховых компаниях. Об этом сообщили в Центре финансовой экспертизы Роскачества, передает RT.

«На сайтах большинства страховых компаний присутствуют онлайн-калькуляторы, рассчитывающие стоимость страхового полиса. Вводя данные водителей, допущенных к управлению автомобилем, покупатель полиса моментально получает всю информацию о его стоимости», - пояснили в организации.

Еще один способ понизить стоимость страхового полиса - это оформить его заранее, до момента истечения срока его действия, уточнили в Роскачестве. Специалисты рекомендуют подумать об этом за месяц-полтора, вероятно, что специалисты сделают скидку. Также можно зарегистрировать машину в регионе - на это влияет так называемый коэффициент территории.

«Цены на ОСАГО в области заметно ниже, чем в крупных городах, поэтому, если у вас есть недвижимость в области, попробуйте перерегистрировать машину, чтобы оформление страхового полиса обошлось дешевле», - дал еще один совет эксперт Роскачества.

На стоимость полиса ОСАГО также влияет коэффициента сезонности, поэтому, е если водитель использует машину, например, девять месяцев в году или реже, этот показатель будет ниже, а значит и стоимость полиса тоже.

Также в Роскачестве напомнили, что в случае продажи автомобиля до окончания действия страхового полиса страхователь имеет право вернуть его неиспользованную часть.

То есть, если автомобиль продан за полтора месяца до окончания действия страховки, страхователь при сдаче полиса получит как минимум стоимость месяца страховки своего автомобиля.