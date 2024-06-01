S&P понизило кредитный рейтинг Франции до «АА-» из-за дефицита бюджета

Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Франции с уровня «АА» до «АА-» на фоне дефицита бюджета в 2023 году и негативных экономических прогнозов, сообщает телеканал BFMTV.

«Дефицит бюджета Франции в 2023 году оказался значительно выше, чем мы ожидали», - говорится в анализе компании.

В компании подчеркнули, что сомневаются в способностях Франции вновь достичь к 2027 году уровня дефицита в 3% ВВП. Сейчас же это значение за предыдущий год равно 5,5%.

Подобное понижение рейтинга может грозить Парижу большим недоверием со стороны инвесторов и увеличением долговой нагрузки, которая, по оценкам правительства, увеличится к 2027 году до €72,3 млрд.

При этом другие агентства Fitch и Moody’s в апреле решили сохранить на том же уровне французский кредитный рейтинг. С 1975 года S&P дважды понижали рейтинг Франции, в 2011 и 2012 годах.