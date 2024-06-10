Ученые зафиксировали загадочный повторяющийся сигнал из космоса

Астрономы из Австралии зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса. Предположительно он может исходить от нейтронной звезды. Источником также может быть белый карлик. Но и другие варианты нельзя исключать, считают ученые.

«Недавно мы обнаружили радиотранзиент, который не похож ни на что, что астрономы видели раньше», - сообщается в статье журнала Nature Astronomy.

По наблюдениям исследователей Маниша Калеба и Эмиля Ленка, это самый долгий из когда-либо наблюдавшихся сигналов, при котором чередуются три состояния излучения: режим сильных импульсов, режим слабых импульсов и полное обнуление или состояние покоя.