МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ученые зафиксировали загадочный повторяющийся сигнал из космоса

Схожие сигналы могут исходить от нейтронных звезд, однако считается, что их цикл не может быть столь длительным.
Ирина Егорова 2024-06-10 02:26:55
© Фото: Liu Fang XinHua Globallookpress

Астрономы из Австралии зафиксировали странный повторяющийся сигнал из космоса. Предположительно он может исходить от нейтронной звезды. Источником также может быть белый карлик. Но и другие варианты нельзя исключать, считают ученые.

«Недавно мы обнаружили радиотранзиент, который не похож ни на что, что астрономы видели раньше», - сообщается в статье журнала Nature Astronomy.

По наблюдениям исследователей Маниша Калеба и Эмиля Ленка, это самый долгий из когда-либо наблюдавшихся сигналов, при котором чередуются три состояния излучения: режим сильных импульсов, режим слабых импульсов и полное обнуление или состояние покоя.

#космос #Звезда #ученые #астрономы #излучение #Белый карлик
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 