В Дагестане госпитализировали 84 человек с кишечной инфекцией

Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске достигло 84 человек, еще сегодня утром их количество составляло более 35 больных, среди них в том числе есть дети. Об этом сообщил Минздрав Дагестана в своем Telegram.

«Надо отметить, что тяжелых случаев болезни не наблюдалось. В стационаре имеется всё необходимое для лечения. Часть пациентов готовится к выписке», - добавили в ведомстве.

Уточняется, что для оперативного реагирования на вспышку инфекции в больнице были развернуты дополнительные койки. Отдельно ведутся мероприятия по фагированию - то есть ведению в организм бактериофагов, которые помогают бороться с инфекцией - контактных лиц и заболевших в легкой форме.

По данным следственного управления СК РФ, причиной вспышки инфекции послужило отравление водопроводной водой.