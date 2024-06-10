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В Дагестане госпитализировали 84 человек с кишечной инфекцией

Тяжелых случаев заболеваемости не отмечалось, часть пациентов уже готовится к выписке, сообщили в Минздраве республики.
Елизавета Кондрикова 2024-06-10 22:01:39
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Число госпитализированных с острой кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске достигло 84 человек, еще сегодня утром их количество составляло более 35 больных, среди них в том числе есть дети. Об этом сообщил Минздрав Дагестана в своем Telegram.  

«Надо отметить, что тяжелых случаев болезни не наблюдалось. В стационаре имеется всё необходимое для лечения. Часть пациентов готовится к выписке», - добавили в ведомстве.

Уточняется, что для оперативного реагирования на вспышку инфекции в больнице были развернуты дополнительные койки. Отдельно ведутся мероприятия по фагированию - то есть ведению в организм бактериофагов, которые помогают бороться с инфекцией - контактных лиц и заболевших в легкой форме.

По данным следственного управления СК РФ, причиной вспышки инфекции послужило отравление водопроводной водой.

#Дагестан #Буйнакск #госпитализация #кишечная инфекция #вспышка инфекции #минздрав дагестана
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