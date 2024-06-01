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На Северном флоте отметят 291-ю годовщину со дня образования

Сегодня в Североморске пройдет митинг с участием командования флота.
2024-06-01 00:20:44
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сегодня исполняется 291 год со дня образования Краснознаменного, ордена Ушакова Северного флота, который защищает национальные интересы России, как в Арктике, так и в других районах мирового океана. Десять лет назад приказом Главнокомандующего ВМФ РФ годом образования Северного флота был определен 1733-й. Праздник отмечается 1 июня.  

Во все времена главной задачей Северного флота оставалась защита северных рубежей России. Сейчас его структура и состав позволяют качественно решать весь спектр задач по обеспечению военной безопасности государства.

Сегодня Северный флот – один из самых мощных флотов ВМФ РФ. В его составе подводные и надводные силы, береговые войска, морская авиация. Но главной его особенностью остается наличие морских стратегических ядерных сил.

С февраля 2022 года Северный флот принимает участие в специальной военной операции. Североморцы с честью выполняют свой воинский долг.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества, двум соединениям береговых войск флота присвоено почетное наименование «гвардейских», а 18 военнослужащих удостоены высокого звания Героя России

Сегодня в Североморске на территории соединения надводных кораблей в честь 291-й годовщины пройдет митинг с участием командования флота. Во всех объединениях и соединениях Северного флота состоятся торжественные митинги, а на кораблях – тожественные церемонии подъема Военно-морского флага.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #праздник #Северный флот #годовщина #МО РФ
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