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Житель омского села прилетел за продуктами в магазин на вертолете

Омская транспортная прокуратура проведет проверку по факту нарушений воздушного законодательства.
Елизавета Кондрикова 2024-06-10 19:11:34
© Фото: inci55, Вконтакте

В Омской области мужчина прилетел за покупками в продуктовый магазин на вертолете, прокуратура проведет проверку по факту нарушений воздушного законодательства. Об этом сообщили в Омской транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным взлет вертолета осуществлен вне согласованного авиационными властями места, пилотом допущено опасное сближение с линиями электропередач и иными объектами», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Инцидент произошел накануне 9 июня в селе Богословка Омской области. Однако видеоролик в социальных сетях распространился только сегодня, после чего было принято решение провести выездную проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

На кадрах видно, как мужчина с пакетом с продуктами идет к вертолету, садится в него и улетает. 

Уточняется, что россиянин перемещался на легком многоцелевом четырехместном вертолете американского производства компании Robinson Helicopter. Приземляться в месте, которое выбрал пилот вертолета, нельзя.

#вертолет #Омская область #магазин #транспортная прокуратура
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