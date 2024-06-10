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Оператор телеканала «Россия 24» подорвался на мине в Шебекино

Вместе с ним пострадали трое бойцов самообороны.
Владимир Рубанов 2024-06-10 14:34:58
© Фото: ТРК «Звезда»

Четыре человека подорвались на мине в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Владислав Гладков. Пострадали трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».

Оператор телеканала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Он попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи оперируют его в Шебекинской ЦРБ.

Еще один раненый мужчина госпитализирован в больницу №2 Белгорода. Двое других бойцов получили медпомощь и будут лечиться дальше амбулаторно.

На месте взрыва работают оперативные службы.

#белгородская область #мина #раненые #подрыв #журналисты #самооборона #шебекино
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