Оператор телеканала «Россия 24» подорвался на мине в Шебекино

Четыре человека подорвались на мине в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Владислав Гладков. Пострадали трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».
Оператор телеканала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Он попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи оперируют его в Шебекинской ЦРБ.
Еще один раненый мужчина госпитализирован в больницу №2 Белгорода. Двое других бойцов получили медпомощь и будут лечиться дальше амбулаторно.
На месте взрыва работают оперативные службы.
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