Оператор телеканала «Россия 24» подорвался на мине в Шебекино

Четыре человека подорвались на мине в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Владислав Гладков. Пострадали трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24».

Оператор телеканала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. Он попал в больницу в тяжелом состоянии. Врачи оперируют его в Шебекинской ЦРБ.

Еще один раненый мужчина госпитализирован в больницу №2 Белгорода. Двое других бойцов получили медпомощь и будут лечиться дальше амбулаторно.

На месте взрыва работают оперативные службы.