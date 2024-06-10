«Русские Витязи» показали фигуры высшего пилотажа над Сургутом

Жители Сургута смогли оценить головокружительные элементы высшего пилотажа от экипажей группы «Русские Витязи». Свою воздушную программу асы представили в честь 430-летия города.

В авиационном шоу приняли участие шесть многоцелевых истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С.

Во время выступления летчики представили самые зрелищные элементы своей программы. Это «синхронные бочки», «зеркало», «встречный роспуск».

«Русские Витязи» поражают зрителей своим мастерством уже более трех десятков лет. Свидетелями мастерства наших летчиков неоднократно становились гости и участники крупнейших авиашоу по всему миру.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.