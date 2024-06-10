Самые древние захоронения Херсонеса нашли в Севастополе

Причал на базе подводных археологов в Херсонесе теперь не узнать. Берег закидало большими камнями во время сильнейшего шторма. То, что на дне, переместило или занесло илом. Сегодня в заповеднике начинает работу подводная экспедиция.

Раскопки на дне моря. Четкая видимость есть лишь первые несколько минут. Дальше вся работа идет фактически вслепую - в облаке донной пыли. Расчистка с особой осторожностью, чтобы ничего не повредить. Вот этот сосуд обнаружен уже разбитым. Но достаточно крупный фрагмент решили сохранить.

«Это римское время, судя по всему. Тут венчик не сохранился, но можем уверенно утверждать», - говорит заведующий отделом подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический» Андрей Букатов.

Полным ходом идут раскопки на суше. И здесь каждый день появляются интересные находки.

«Мы сегодня нашли погребение. Это начало зачистки вы наблюдаете. Погребенный в хорошей сохранности. Пролежал здесь две с половиной тысячи лет. Точно мы потом попытаемся датировать», - говорит заведующий отделом «Городище и некрополь» Даниил Костромичев.

На сравнительно небольшом пятачке раскопали еще десяток таких же. Археологам уже понятно - это самые ранние захоронения Херсонеса. А в них - первые жители этих мест. Затронут слой до сих пор меньше всего изученный.

«Иногда случаются находки, которые нас удивляют. И их мы называем сенсациями, так скажем. Мы на них надеемся», - говорит Костромичев.

И сейчас как раз есть все шансы, чтобы докопаться до сенсации. Вскрыты фрагменты культурного слоя на максимальной глубине.

Крымский полуостров - как магнит для археологов. А Херсонес - то самое место, где гарантированно новые находки будут. Здесь не было еще ни сезона без экспедиций. Чтобы исследовать все эти наслоения эпох, которые особенно хорошо видны вот на таких срезах, не хватит и десятилетий.

А чтобы вместить все ценности, не хватает помещений. Стеллажи ставят поплотнее, коробки берут побольше. Все свободное пространство в фондах музея занимают находки последних экспедиций по южному пригороду Херсонеса.

На некоторых предметах есть бирочка «Для экспозиции». На сегодняшний день таких отобрано больше 300.

Это был сложный выбор, говорят хранители. Потому что каждая вещица неповторима. А выбирать пришлось более чем из тысячи предметов. Все, что накопилось в фондах, появится на витринах нового Херсонеса. Вот этот лев из греческой терракоты тоже. Он сразу стал любимцем.

«Совершенно замечательное выражение его морды вызывает симпатию, сочувствие. Такой он славный, бесподобный», - говорит главный хранитель музея-заповедника «Херсонес Таврический» Наталия Демиденко.

Здесь все для науки и для души. За самыми атмосферными фотографиями на фоне античных зданий в Херсонес каждый день едут как на экскурсию.