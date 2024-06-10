Артиллерист Зять рассказал об охоте на вражеский Bradley под Авдеевкой

Передовые позиции артиллеристов ЦВО находятся в 17 километрах от противника. Авдеевский участок фронта сотрясают выстрелы гаубицы «Мста-Б». О боевой работе наших военных рассказал корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

Подготовка орудия к бою занимает чуть меньше минуты. Бывает еще быстрее, говорит заряжающий Зять. Свой необычный позывной он получил за то, что в артбатарею пришел вместе с тестем. Супруга отпустила не сразу.

«Переживала за нас обоих. Когда кто-то не выходил на связь, она писала одному, узнавала, как у другого дела. Сейчас идет охота на БМП Bradley противника. Также идет работа по пехоте. Отражение атак. Когда наши наступают, мы помогаем», - говорит Зять.

Быстро смекнув, что Bradley на прицеле, противник сегодня не рискует выгонять машину из леса. Опыт наших бойцов показывает, что горят они ярко, а западные образцы все-таки у боевиков наперечет. Впрочем, нашему расчету и без Bradley есть куда бить. Вот сейчас, например, дрон-разведчик обнаружил очередной опорник ВСУ.

После команды «К бою!» звучит оглушающий выстрел. Кадры объективного контроля подтверждают поражение цели. В лесополосе над позициями боевиков поднимается дым. Снаряд гаубицы угодил куда надо, но удары не прекращаются. Цель приходит за целью, снарядов не жалеют.

«Мы можем отработать за раз - пустить в районе сотки. Можем за сутки - 10. Все зависит от характера цели. Противник здесь очень хорошо вцепился, огрызается. Конкретно на этом направлении. Очень много использует БПЛА. А так, ну, в принципе работаем спокойно. Нет-нет да прилетает, получается. Но пока что попасть не могут», - рассказывает командир орудия с позывным Яндекс.

Накануне артиллеристы группировки войск «Центр» сорвали ротацию ВСУ в 12 километрах к западу от Авдеевки. Хватило всего лишь четырех выстрелов.

Над орудием установлена специальная противодронная сеть. Также артиллеристы уделяют особое внимание маскировке. Ударив по опорнику, расчет ушел в безопасное место, оборудованное под землей. На глубине нескольких метров есть и печка, которая зимой очень помогает, и даже спальное место. Никто точно не знает, сколько времени может провести расчет, но сегодня выстрела с той стороны не последовало.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.