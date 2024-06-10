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В Челябинске преподаватель английского накинулся с мачете на соседей

Пожилой человек вышел во двор разбираться с шумной компанией.
Владимир Рубанов 2024-06-10 12:03:34
© Фото: ТРК «Звезда»

Челябинские полицейские задержали местного жителя, который набросился с мачете на соседей во дворе, сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Полицейские отвезли виновника переполоха в отдел полиции «Курчатовский» и составили на него протокол о мелком хулиганстве.

Мужчина с холодным оружием угрожал прохожим на детской площадке. В это время там гуляли женщины с детьми. Предположительно, это 63-летний преподаватель английского языка в техникуме.

Пожилой человек не поддавался на уговоры убрать мачете, поэтому люди вызвали полицию. Никто из находившихся во дворе людей не пострадал. По данным РИА Новости, мужчина был нетрезвым и вышел на улицу, чтобы разогнать шумную компанию во дворе.

#Челябинская область #полиция #Задержание #челябинск #Хулиганство #Холодное оружие
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