В Челябинске преподаватель английского накинулся с мачете на соседей

Челябинские полицейские задержали местного жителя, который набросился с мачете на соседей во дворе, сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Полицейские отвезли виновника переполоха в отдел полиции «Курчатовский» и составили на него протокол о мелком хулиганстве.

Мужчина с холодным оружием угрожал прохожим на детской площадке. В это время там гуляли женщины с детьми. Предположительно, это 63-летний преподаватель английского языка в техникуме.

Пожилой человек не поддавался на уговоры убрать мачете, поэтому люди вызвали полицию. Никто из находившихся во дворе людей не пострадал. По данным РИА Новости, мужчина был нетрезвым и вышел на улицу, чтобы разогнать шумную компанию во дворе.