В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на инфраструктуру

В Ярославской области предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры, сообщает Life со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Из-за опасности удара БПЛА в ночь на понедельник перекрывали трассу М-8 «Холмогоры» в Ярославской области, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на автодороге образовались пробки из-за перекрытия между Ростовом и Ярославлем.

Атаку предотвратили подразделения Министерства обороны и силовые структуры региона вместе с правительством Ярославской области, сообщили в пресс-службе.

Три украинских дрона пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод, сообщает издание со ссылкой на Mash. Рано утром подразделения противовоздушной обороны обнаружили БПЛА на подлете к Ярославлю и уничтожили. Аппараты упали в районе трассы, никто не пострадал.