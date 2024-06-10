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В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на инфраструктуру

Ночью на понедельник из-за падения беспилотников перекрывали трассу М-8 «Холмогоры».
Владимир Рубанов 2024-06-10 11:27:43
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

В Ярославской области предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры, сообщает Life со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Из-за опасности удара БПЛА в ночь на понедельник перекрывали трассу М-8 «Холмогоры» в Ярославской области, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что на автодороге образовались пробки из-за перекрытия между Ростовом и Ярославлем.

Атаку предотвратили подразделения Министерства обороны и силовые структуры региона вместе с правительством Ярославской области, сообщили в пресс-службе.

Три украинских дрона пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод, сообщает издание со ссылкой на Mash. Рано утром подразделения противовоздушной обороны обнаружили БПЛА на подлете к Ярославлю и уничтожили. Аппараты упали в районе трассы, никто не пострадал. 

#пво #бпла #беспилотники #Ярославская область #нпз #атака
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