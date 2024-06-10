МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллерия уничтожила гаубицу ВСУ с помощью «Орлана»

Российская артиллерия и расчет разведывательного беспилотника «Орлан-10» выявили и уничтожили на правом берегу Днепра украинскую гаубицу.
2024-06-10 10:56:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ публикует видео с действиями расчета беспилотников «Орлан-10» группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.

В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА обнаружил гаубицу противника. Ее координаты передали на командный пункт. В ходе контрбатарейной борьбы наши артиллеристы уничтожили вражеское орудие. Камера зафиксировала результаты точного попадания по цели.

С высоты птичьего полета с помощью «Орлана» можно отслеживать перемещение людей и техники, обнаруживать замаскированные объекты. Операторы БПЛА ведут боевую работу днем и ночью. Беспилотники выполняют полеты для разведки и поиска целей, корректировки огня, помогают наводить FPV-дроны.

«Орланы» могут находиться в воздухе продолжительное время - по несколько часов. Беспилотник может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #Орлан #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 