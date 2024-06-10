Артиллерия уничтожила гаубицу ВСУ с помощью «Орлана»

Министерство обороны РФ публикует видео с действиями расчета беспилотников «Орлан-10» группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.

В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА обнаружил гаубицу противника. Ее координаты передали на командный пункт. В ходе контрбатарейной борьбы наши артиллеристы уничтожили вражеское орудие. Камера зафиксировала результаты точного попадания по цели.

С высоты птичьего полета с помощью «Орлана» можно отслеживать перемещение людей и техники, обнаруживать замаскированные объекты. Операторы БПЛА ведут боевую работу днем и ночью. Беспилотники выполняют полеты для разведки и поиска целей, корректировки огня, помогают наводить FPV-дроны.

«Орланы» могут находиться в воздухе продолжительное время - по несколько часов. Беспилотник может взлетать с любого места, где возможно установить стартовую катапульту.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.