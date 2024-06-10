Белоусов направил телеграмму отличившимся в боях участникам СВО

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы соединению и воинской части, особо отличившимся в ходе специальной военной операции. Так, 114-я отдельная мотострелковая бригада с первых дней СВО выполняет боевые задачи на самых ответственных направлениях.

Ее бойцы, проявляя храбрость и самоотверженность, активно участвуют в прорыве вражеской обороны на Авдеевском направлении. Штурмовые группы 114-ой освобождали Камышеваху и Красногоровку.

«За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, семь бойцов удостоены звания Героя Российской Федерации, пять - Героя Донецкой Народной Республики. Более 1400 военнослужащих бригады отмечены госнаградами и знаками отличия», - сообщили в Минобороны.

Кроме того, глава военного ведомства поздравил личный состав и командование 10-го танкового полка с освобождением от врага населенного пункта Парасковиевка ДНР. Военнослужащие полка проявляя храбрость и самоотверженность приняли участие в боях за освобождение Авдеевки и Новомихайловки.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, более 1000 военнослужащих воинской части удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов