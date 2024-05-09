Военную технику стянули в центр Петербурга ко Дню Победы

На улицах в центре Санкт-Петербурга стоит военная техника в связи с проведением сегодня парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Также по центральным улицам города прекращено движение.

В Северной столице парад на 9 Мая традиционно проводится на Дворцовой площади, где устанавливаются трибуны с посадочными местами и смотровой площадкой. Традиционно самыми главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны.

Парад начнется в 10 утра. Предполагается, что в нем примут участие десятки единиц военной техники. На параде можно будет увидеть как современные боевые машины, так и раритетные экземпляры.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.