МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Военную технику стянули в центр Петербурга ко Дню Победы

На Дворцовой площади в 10.00 начнется военный парад в честь праздника.
Павел Кутаренко 2024-05-09 09:28:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На улицах в центре Санкт-Петербурга стоит военная техника в связи с проведением сегодня парада, посвященного Победе в Великой Отечественной войне. Также по центральным улицам города прекращено движение.

В Северной столице парад на 9 Мая традиционно проводится на Дворцовой площади, где устанавливаются трибуны с посадочными местами и смотровой площадкой. Традиционно самыми главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны.

Парад начнется в 10 утра. Предполагается, что в нем примут участие десятки единиц военной техники. На параде можно будет увидеть как современные боевые машины, так и раритетные экземпляры.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#парад #в стране и мире #9 мая #день победы #Петербург
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Духовное оружие
2
Станкостроение. Фильм 2
3
Ремзаводы
4
Станкостроение. Фильм 1
5
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
6
Военные микротурбины
7
Новый русский Суперджет
8
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
9
КРЭТ. Часть 2
10
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240508.1213