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В Конгрессе США проголосовали против отстранения спикера Джонсона

Против инициативы Марджори Тейлор Грин по отстранению спикера Джонсона выступили 359 конгрессменов.
Анастасия Бобылева 2024-05-09 02:59:38
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Палата представителей Конгресса США выступила против идеи отстранения спикера Майка Джонсона. Об этом говорят результаты голосования, трансляцию которого показал телеканал C-SPAN.

Как сообщает RT, большая часть конгрессменов - 359 человек - проголосовала за блокировку инициативы Марджори Тейлор Грин об отстранении Джонсона с должности. И всего лишь 43 человека выступили против.

Ранее Грин объявила, что намерена сделать вакантной должность спикера Палаты представителей. Она решила сместить Майка Джонсона после того, как он обеспечил выделение 61 миллиарда долларов на военную помощь Киеву.

#в стране и мире #конгресс США #марджори тейлор грин #спикер Палаты представителей #Майк Джонсон
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