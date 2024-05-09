В Конгрессе США проголосовали против отстранения спикера Джонсона

Палата представителей Конгресса США выступила против идеи отстранения спикера Майка Джонсона. Об этом говорят результаты голосования, трансляцию которого показал телеканал C-SPAN.

Как сообщает RT, большая часть конгрессменов - 359 человек - проголосовала за блокировку инициативы Марджори Тейлор Грин об отстранении Джонсона с должности. И всего лишь 43 человека выступили против.

Ранее Грин объявила, что намерена сделать вакантной должность спикера Палаты представителей. Она решила сместить Майка Джонсона после того, как он обеспечил выделение 61 миллиарда долларов на военную помощь Киеву.