Полиция Молдавии оштрафует более 150 человек за георгиевские ленты

Правоохранительные службы Молдавии зафиксировали 150 случаев ношения георгиевской ленты, которую ранее запретили в стране. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-офицера полиции страны Диану Фетко.

По словам Фетко, полиция чутко наблюдала за участниками мероприятий Дня Победы. Она отметила, что все, кто нарушили законодательство, будут оштрафованы. При правонарушении их фиксируют и выявляют. В Гагаузии было замечено более 60 человек, а в Кишеневе во время марша более 90.

Пресс-офицер добавила, что решение не оформлять протоколы на месте было принято в связи с возможными провокациями и конфликтами.