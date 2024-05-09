Пенсионерку на Украине приговорили к пяти годам тюрьмы за пост о России

Суд в Закарпатской области Украины приговорил пенсионерку к пяти годам лишения свободы за посты в поддержку России в социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщает 360 с ссылкой на издание «Страна.ua».

64-летняя женщина выпускала посты в «Одноклассниках». Следственные органы признали ее виновной в оправдании действий войск России на Украине и в дезинформации о ходе конфликта. По данным суда, также она призывала к поддержке России.

Пенсионерка не признала свою вину и заявила, что ее слова вырвали из контекста. Суд встал на сторону прокуратуры. Это первый прецедент на Украине, когда за публикации в интернете приговаривают на такой длительный срок.