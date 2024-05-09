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Пенсионерку на Украине приговорили к пяти годам тюрьмы за пост о России

Женщина делала публикации в социальной сети «Одноклассники».
Мария Зайцева 2024-05-09 18:31:03
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Суд в Закарпатской области Украины приговорил пенсионерку к пяти годам лишения свободы за посты в поддержку России в социальной сети «Одноклассники». Об этом сообщает 360 с ссылкой на издание «Страна.ua».

64-летняя женщина выпускала посты в «Одноклассниках». Следственные органы признали ее виновной в оправдании действий войск России на Украине и в дезинформации о ходе конфликта. По данным суда, также она призывала к поддержке России.

Пенсионерка не признала свою вину и заявила, что ее слова вырвали из контекста. Суд встал на сторону прокуратуры. Это первый прецедент на Украине, когда за публикации в интернете приговаривают на такой длительный срок.

#в стране и мире #Украина #суд #лишение свободы #одноклассники #поддержка РФ
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