МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона*

Министерство внутренних дел объявило в розыск рэпера Мирона Федорова*, известного как Оксимирон*. Его данные появились в разыскной базе ведомства. В МВД не уточнили, по какой причине разыскивают музыканта.

По данным агентства ТАСС, против рэпера возбуждено уголовное дело за нарушения правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Оксимирон* обрел популярность в конце 2010-х благодаря участию в рэп-баттлах. После начала специальной военной операции музыкант неоднократно осуждал действия российских властей, а также выпустил несколько треков, где открыто оскорблял Россию.

В октябре 2022 года Оксимирона* признали иностранным агентом, а ряд его треков - экстремистскими. Также его несколько раз штрафовали за дискредитацию ВС РФ и призывы к сепаратизму.

* Мирон Федоров (Оксимирон) - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.