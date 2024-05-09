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МВД объявило в розыск рэпера Оксимирона*

Сообщается, что музыкант нарушил правила деятельности иноагента.
Алексей Курильченко 2024-05-09 14:17:27
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости

Министерство внутренних дел объявило в розыск рэпера Мирона Федорова*, известного как Оксимирон*. Его данные появились в разыскной базе ведомства. В МВД не уточнили, по какой причине разыскивают музыканта.

По данным агентства ТАСС, против рэпера возбуждено уголовное дело за нарушения правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Оксимирон* обрел популярность в конце 2010-х благодаря участию в рэп-баттлах. После начала специальной военной операции музыкант неоднократно осуждал действия российских властей, а также выпустил несколько треков, где открыто оскорблял Россию.

В октябре 2022 года Оксимирона* признали иностранным агентом, а ряд его треков - экстремистскими. Также его несколько раз штрафовали за дискредитацию ВС РФ и призывы к сепаратизму.

* Мирон Федоров (Оксимирон) - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

#МВД РФ #Розыск #рэпер #иноагент
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