Путин заявил, что Западу мешает правда о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин в ходе речи перед Парадом Победы заявил, что Западу не нравится правда о Второй мировой войне.

Российский лидер подчеркнул, что страны Запада стремятся исказить правду об этой ужасной войне, поскольку она мешает их колониальной политике.

«Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей», - сказал Путин.

Глава государства добавил, что это также является частью новой политики Запада по разжиганию конфликтов на почве межнациональной и религиозной вражды.

Путин подчеркнул, что Россия не допустит глобального столкновения.