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Путин заявил, что Западу мешает правда о Второй мировой войне

Владимир Путин отметил, что сегодня мы чествуем предков, которые освободили Европу от нацизма.
Глеб Владовский 2024-05-09 10:16:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в ходе речи перед Парадом Победы заявил, что Западу не нравится правда о Второй мировой войне. 

Российский лидер подчеркнул, что страны Запада стремятся исказить правду об этой ужасной войне, поскольку она мешает их колониальной политике.

«Они сносят мемориалы истинным борцам с нацизмом, ставят на пьедесталы предателей и пособников гитлеровцев, перечеркивают память о героизме и благородстве солдат-освободителей», - сказал Путин.

Глава государства добавил, что это также является частью новой политики Запада по разжиганию конфликтов на почве межнациональной и религиозной вражды.

Путин подчеркнул, что Россия не допустит глобального столкновения.

#9 мая #Парад Победы #день победы #Красная площадь #Владимир Путин
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