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На Солнце за день зафиксировали две вспышки самого высокого класса

Институт прикладной геофизики сообщил о 15 вспышках на Солнце, из которых две относятся к самому высокому классу.
Анастасия Бобылева 2024-05-09 00:35:42
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress

Ученые зафиксировали 15 вспышек на Солнце за один день 8 мая. Из них две относятся к самому высокому классу Х, об этом говорят данные Института прикладной геофизики.

Первая вспышка М3.3 произошла в 00:26 по московскому времени и продлилась примерно 29 минут, а последняя была зафиксирована в 20:53, пишет Life. Самые долгие вспышки продлились 51 минуту, одна из них случилась утром, другая днем. Те же вспышки, которым присвоили класс Х, были замечены в 4:41 и 8:09.

Аномалии сопровождались нарушением КВ-радиосвязи, также были выбросы корональной массы - большого количества солнечной плазмы, которое, достигнув Земли, может вызвать магнитные бури, полярные сияния, нарушения в работе электроприборов и т.д.

Всего существует пять классов вспышек: A, B, C, M и X. Минимальная мощность вспышки определяется как A0.0, она соответствует излучению на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

#в стране и мире #космос #вспышка #солнце #солнечная плазма
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