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Под Тверью обнаружили останки 31 павшего во времена ВОВ красноармейца

В Тверской области поисковый отряд курсантов академии МЧС обнаружил неучтенное захоронение, в котором были останки 31 бойца Красной Армии на месте боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года.
Марина Крижановская 2024-05-08 06:25:54
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

В Тверской области удалось обнаружить захоронение с останками 31 бойца Красной Армии времен Великой Отечественной войны. Раскопки проводили курсанты Академии Государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС России в рамках акции «Вахта памяти» в канун 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На протяжении двух недель три десятка курсантов и офицеры Академии ГПС МЧС России вели поиск захоронений. Работы проводились на месте ожесточенных боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года.

Так, в одном из неучтенных боевых захоронений удалось обнаружить останки порядка 24 павших советских воинов. Вместе с ними там нашли три смертных медальона, один из которых принадлежал старшему лейтенанту Николаеву, родившемуся в Вологде в 1914 году.

В министерстве отметили, что все обнаруженные останки павших красноармейцев перезахоронят с воинскими почестями.

Благодаря таким мероприятиям курсанты академии знают, в каких тяжелых условиях воевали их прадеды. Во время поисковых работ им приходится возрождать «истинные страницы истории нашей Родины», считает исполняющий обязанности главы МЧС Александр Куренков.

Поисковые работы в этом районе, добавили в пресс-службе МЧС, проводятся уже второй год, в то время как в «Вахте памяти» курсанты АГПС участвуют уже в седьмой раз. Помимо останков тел, им удается найти личные вещи бойцов, такие как самодельные ложки и ремни, винтовочный оптический прицел Емельянова, индивидуальные перевязочные пакеты (ИПП).

#в стране и мире #Красная Армия #ржевская битва #МЧС РФ #Тверская область #Великая Отечественная война (ВОВ) #Раскопки #захоронение #останки солдат #1942 год #Ржевско-Сычевская операция
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