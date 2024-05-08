Под Тверью обнаружили останки 31 павшего во времена ВОВ красноармейца

В Тверской области удалось обнаружить захоронение с останками 31 бойца Красной Армии времен Великой Отечественной войны. Раскопки проводили курсанты Академии Государственной противопожарной службы (АГПС) МЧС России в рамках акции «Вахта памяти» в канун 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На протяжении двух недель три десятка курсантов и офицеры Академии ГПС МЧС России вели поиск захоронений. Работы проводились на месте ожесточенных боев Ржевско-Сычевской операции 1942 года.

Так, в одном из неучтенных боевых захоронений удалось обнаружить останки порядка 24 павших советских воинов. Вместе с ними там нашли три смертных медальона, один из которых принадлежал старшему лейтенанту Николаеву, родившемуся в Вологде в 1914 году.

В министерстве отметили, что все обнаруженные останки павших красноармейцев перезахоронят с воинскими почестями.

Благодаря таким мероприятиям курсанты академии знают, в каких тяжелых условиях воевали их прадеды. Во время поисковых работ им приходится возрождать «истинные страницы истории нашей Родины», считает исполняющий обязанности главы МЧС Александр Куренков.

Поисковые работы в этом районе, добавили в пресс-службе МЧС, проводятся уже второй год, в то время как в «Вахте памяти» курсанты АГПС участвуют уже в седьмой раз. Помимо останков тел, им удается найти личные вещи бойцов, такие как самодельные ложки и ремни, винтовочный оптический прицел Емельянова, индивидуальные перевязочные пакеты (ИПП).