Поезд и фура столкнулись на переезде в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на железнодорожном переезде столкнулись поезд и грузовик. Инцидент произошел в районе станции Новый Мир Комсомольского района. Об этом пишет Дальневосточная транспортная прокуратура.

Как сообщает RT, в аварии пострадал водитель фуры. Железнодорожные пути, сам грузовик и локомотив получили повреждения.

Предположительно, водитель допустил остановку машины в пределах железнодорожного пути. Возможно, причиной стала неисправность автомобиля. Сейчас движение по участку пути, где произошло ДТП, восстановлено.