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Поезд и фура столкнулись на переезде в Хабаровском крае

При аварии локомотив и сам грузовик, а также железнодорожные пути получили повреждения.
Анастасия Бобылева 2024-05-08 04:21:56
© Фото: dvtproc Telegram

В Хабаровском крае на железнодорожном переезде столкнулись поезд и грузовик. Инцидент произошел в районе станции Новый Мир Комсомольского района. Об этом пишет Дальневосточная транспортная прокуратура.

Как сообщает RT, в аварии пострадал водитель фуры. Железнодорожные пути, сам грузовик и локомотив получили повреждения.

Предположительно, водитель допустил остановку машины в пределах железнодорожного пути. Возможно, причиной стала неисправность автомобиля. Сейчас движение по участку пути, где произошло ДТП, восстановлено.

#в стране и мире #поезд #грузовик #Хабаровский край #авария
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