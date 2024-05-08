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Ветеран ВОВ Галунин рассказал, где он встретил День Победы

Ветерана наградили медалью ДОСААФ и устроили праздничный концерт под его окнами.
Мария Зайцева 2024-05-08 23:31:10
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

В Сортавале в Республике Карелия медалью 95 лет ДОСААФ наградили ветерана Великой Отечественной Войны, Сергея Галунина, который ушел на фронт в 1943 году в 17 лет. Вместе с медалью ему вручили цветы и подарки.

После награждения ветерана под его окнами прошел праздничный концерт, в котором приняли участие юные воспитанники музыкальной школы. Они исполнили песни военных лет и выступили со стихами.

Сергей Галунин поделился со «Звездой», что встретил День Победы на фронте под Хабаровском, рассказал про маршала Малиновского и о радости от победы. Он также пожелал победы участникам СВО и поздравил их с 9 Мая.

У ветерана двое детей, шесть внуков и 12 правнуков, а самому ему в этом году исполнилось 98 лет. 79 лет назад он отпраздновал День Победы на 2 Дальневосточном фронте в 183 стрелковом полку.

#9 мая #день победы #республика карелия #наш эксклюзив #ветеран вов
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