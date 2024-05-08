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Участницу эквадорского конкурса красоты вычислили по фото еды и убили

Двое мужчин в масках с оружием ворвались в ресторан и застрелили девушку.
Мария Зайцева 2024-05-08 19:05:21
© Фото: LandyParraga.ес

В Эквадоре двое мужчин убили участницу конкурса красоту Лэнди Праггу, они вычислили ее местонахождение по фото еды в социальной сети. Об этом сообщает 360 с ссылкой на газету The New York Post.

Бывшая участница конкурса «Мисс Эквадор» обедала в ресторане в городе Кеведо 28 апреля, оттуда она опубликовала фото блюда с севиче из осьминога в социальных сетях. На фотографии было видно название заведения, его увидели бандиты.

Спустя некоторое время после публикации снимка в ресторан с Праггой ворвались двое мужчин в масках и с пистолетами. Один из них остался у входа, второй напал на 23-летнюю девушку и ее собеседника.

Нападавшие совершили три выстрела и скрылись с места преступления, Лэнди Прагга получила тяжелое ранение. Медики не смогли спасти ей жизнь и девушка скончалась. Мотивы преступления остаются неизвестными.

#в стране и мире #конкурс красоты #убийство #Эквадор #нападение
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