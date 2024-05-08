Трое россиян пропали в горах Киргизии

Тридцатого апреля трое россиян отправились в поход из ущелья Иссык-Ата в Аламединское ущелье. 8 мая в службу МЧС о пропаже туристов обратился руководитель общественного объединения «Федерация спортивного туризма» Ильшат Даутов. Об этом сообщает пресс-центр правительства Кыргызской Республики.

Трое спасателей Аламединского района МЧС Киргизии днем 8 мая были отправлены на поиски. По информации МЧС, разыскиваются три гражданина - двое 62 лет, один 58 лет. Они должны были совершить маршрут от ущелья Иссык-Ата, находящегося в 77 километрах от Бишкека, до Аламединского ущелья, которое также известно под названием Теплые Ключи.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики сообщили, что дополнительная информация будет предоставлена позже.